Kapellen / Putte-Kapellen / Zandhoven - Sinds het overlijden van een goede vriend, nu drie jaar geleden, gaat Walter Theyssens (52) uit Zandhoven elk jaar een sportieve prestatie ten voordele van het goede doel aan. Dit jaar wil hij samen met zijn collega Elke Banneel (39), die slechtziend is, de Mont Ventoux op.

Lang moest Elke niet nadenken over de vraag of ze met de tandem de Mont Ventoux op wilde. Ze is altijd een mountainbiker geweest. Maar op haar eentje fietsen, lukt niet meer. Elke lijdt sinds haar geboorte ...