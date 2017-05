Turnhout - Het stadsbestuur hakt een belangrijke knoop voor de mobiliteit in het noorden van de stad door. Een ondertunneld sluitstuk van de ring is wenselijk.

Het huidige stadsbestuur startte in 2013 met zeven mogelijke scenario’s om het toenemende verkeer in het noorden van de stad in goede banen te leiden. Diverse opties vielen in de loop van de jaren af. ...