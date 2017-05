VIDEO. "Steeds minder parkeerplekken in woonwijken buiten de Ring"

Berchem - Bewoners in de districten - en vooral in de woonwijken net buiten de Antwerpse Ring - zijn ontevreden over het groot aantal auto's dat in hun wijk komt parkeren.

De Molenweide in Berchem is een woonwijk die sinds kort 'overspoeld' zou worden door auto's die er komen parkeren. "Omdat het aan de andere kant van de Ring betalend parkeren is en hier niet en omdat de lage-emissiezone werd ingevoerd in de stad, wijken steeds meer bestuurders naar hier uit om te parkeren", zegt een bewoner. "Ik heb ook met disctrictsraadsleden gepraat en die zeggen dat het zelfs gepromoot wordt om hier te parkeren omdat er tijdens de dag toch veel plaatsen vrij zijn."

"Een zeer jammere zaak", zegt Carla Blomme, ombudsvrouw bij stad Antwerpen. "We merken dat de parkeerdruk ook in andere wijken buiten de Ring groter is geworden.

Nu buiten de ring ook Velostations zijn ingepland, is de stad nog makkelijker bereikbaar vanuit die woonwijken.