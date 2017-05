Belgische piloten: “Mogelijk laptopverbod op vliegtuigen is levensgevaarlijk”

De VS neemt één van de komende dagen een beslissing over de ban op laptops en tablets in de handbagage op vluchten van Europa naar de Verenigde Staten. Dat houdt in dat we binnenkort onze laptop misschien zullen moeten inchecken met de rest van onze bagage op Zaventem. “Ik vind dat onbegrijpelijk en levensgevaarlijk”, aldus Rudy Pont, voorzitter van de Belgische Air Safety Committee.

Momenteel is het verbod op laptops in de handbagage enkel geldig op vluchten naar de VS vanuit tien luchthavens uit het Midden-Oosten. De Amerikaanse autoriteiten hebben namelijk schrik voor aanslagen met elektronica waar explosieven in zitten verstopt. De Verenigde Staten overwegen nu om de ban op elektronica in handbagage uit te breiden naar Europese luchthavens.

“Absoluut geen goed idee”

Maar dat vinden de Belgische piloten absoluut geen goed idee. “In laptops zitten lithiumbatterijen die in brand kunnen schieten,” legt Rudy Pont, voorzitter van de Belgische Air Safety Committee op Zaventem uit. “En als zo’n ontplofte laptop in het bagageruim zit tijdens de vlucht, kan dat tot levensgevaarlijke toestanden leiden. Op zo’n moment kan je daar namelijk niet bij om de brand te blussen. Brand aan boord is sowieso het gevaarlijkste wat er is.”

Volgens Rudy Pont komt het af en toe voor dat de batterijen van gsm’s en laptops vuurvatten tijdens een vlucht. In 2010 crashte zelfs al eens een Boeing 747 van UPS Airlines die op weg was naar Keulen vanuit Dubai. Het cargovliegtuig had toen een grote lading toestellen met lithiumbatterijen bij, waardoor brand ontstond in het ruim. De twee crewleden kwamen hierbij om het leven.

Hoe blus je een laptopbrand?

“In het bagageruim zijn er uiteraard wel rookdetectors en blussystemen, maar bij de ontploffing van lithiumbatterijen hebben die geen zin,” verduidelijkt Rudy Pont. “Een laptop die in brand staat moet je namelijk zo snel mogelijk afkoelen door er grote hoeveelheden water over te gieten. Daarna legt de crew het toestel in de ijzeren container waar voedsel en drank bewaard worden. Vervolgens gieten ze er nog eens water over. Dat is de enige manier om het toestel te laten afkoelen.”

“In het bagageruim maakt men echter gebruik van het blusmiddel halon, maar dat koelt het toestel niet af. Daarom dat het veiliger is om toestellen met lithiumbatterijen bij jou te houden op het vliegtuig. Dan kan de crew namelijk ingrijpen als er brand ontstaat.”

Hoe kunnen we dit vermijden?

“Het zou een oplossing zijn om de batterij uit de laptop te halen voor het inchecken en vervolgens mee te nemen in je handbagage op het vliegtuig”, haalt Rudy Pont aan. “Maar het is niet duidelijk of de Amerikaanse autoriteiten dat wél zouden toestaan. Het zou alleszins veel veiliger zijn.”