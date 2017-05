Bekende taxichauffeur in de cel wegens gesjoemel

Mechelen - Patrick N., een van de meest bekende taxichauffeurs van Mechelen, zit in de gevangenis. Het gerecht beschuldigt hem van gesjoemel met activa uit een vennootschap die ondertussen failliet ging.

Patrick N. (48) was jarenlang het gezicht van enkele Mechelse taxibedrijven. Ook van Hallo Taxi, een bedrijf dat ondertussen failliet is. “Maar bij controle van de boekhouding heeft de curator verscheidene onregelmatigheden vastgesteld”, licht Lieselotte Claessens van het parket toe. “Daarop is er een gerechtelijk onderzoek opgestart. De man wordt er onder meer van verdacht goederen en inkomsten te hebben weggehaald uit de vennootschap en om geld dat eigenlijk toebehoorde aan Hallo Taxi geïnd te hebben zonder het over te maken aan de vennootschap waarvoor het bestemd was.”

Klantenbestand overgenomen

N. wordt er ook van verdacht verscheidene taxivoertuigen van Hallo Taxi, waar hij een van de verantwoordelijken was, te hebben overgekocht aan een extreem lage prijs. Voertuigen die op die manier in zijn eenmanszaak zijn terechtgekomen. Dat hij ook het klantenbestand van Hallo Taxi - zonder er een prijs voor betaald te hebben - zomaar heeft overgenomen wordt verder onderzocht door de speurders.

Patrick N. en zijn echtgenote werden eind vorige week door de politie opgepakt. Ze zijn ondertussen ook voor de onderzoeksrechter verschenen. Die besliste om N. aan te houden en in de gevangenis te laten opsluiten. Zijn echtgenote is onder strikte voorwaarden weer vrijgelaten.

Aanhouding verlengd

Het gerecht vermoedt dat er grote bedragen zijn weggehaald uit de vennootschap. Er is sprake van bedragen die in de honderdduizenden euro’s lopen.

De Mechelse raadkamer heeft de aanhouding van Patrick N. gisteren met een maand verlengd. “Mijn cliënt ontkent de feiten”, reageert N.’s advocate Evelien Jacobs. “Hij wil graag documenten bijbrengen die zijn onschuld moeten aantonen. Zolang hij in de gevangenis is dat natuurlijk onmogelijk.”