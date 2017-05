Litouwer “met beperkt inkomen” krijgt vier jaar cel voor twintig woninginbraken

Schilde - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een 34-jarige Litouwer veroordeeld tot vier jaar cel voor twintig woninginbraken of pogingen daartoe in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Hij pleegde al die feiten op minder dan een maand tijd.

Tomas S. werd op 29 november 2016 op heterdaad betrapt bij een inbraak in Schilde. Hij belde eerst aan om na te gaan of er iemand thuis was. Toen er geen reactie kwam, forceerde hij een raam aan de achterzijde van de woning. De bewoonster bevond zich op dat ogenblik boven in haar slaapkamer en verwittigde de politie. Die arresteerde de beklaagde bij het verlaten van de woning, waar hij zeven parfumflesjes had buit gemaakt.

Tijdens het onderzoek werden nog meer inbraken aan Tomas S. gelinkt. Zo had hij eerder die maand ook al toegeslagen in Sint-Niklaas, Ranst, Destelbergen, Waasmunster, Zoersel, Ranst, Lokeren, Dendermonde, Wijnegem en Zandhoven. Hij had onder meer juwelen, geld, parfum, laptops, een televisietoestel, elektrische tandenborstels, een epileertoestel, sneakers, smartphones en tablets gestolen.

De beklaagde voerde geen betwisting over de feiten. Hij wilde zijn beperkt inkomen aanvullen door inbraken te plegen. Volgens de verdediging besefte hij dat hij fout was en wilde hij terug naar Litouwen. Hij vroeg om een straf deels met uitstel, maar daar vond de rechtbank de feiten te ernstig voor. De dertiger liep bovendien al meerdere veroordelingen op in Duitsland en Polen voor onder meer diefstal.