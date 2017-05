Verlies Europa League-finale kan Manchester United 58 miljoen euro kosten

Manchester United speelt op woensdag 24 mei de finale van de Europa League tegen Ajax. Als Ajax die wedstrijd wint, loopt United behalve een Champions League-ticket ook 50 miljoen pond (ongeveer 58 euro) aan inkomsten mis.

Manchester United kan in de Premier League niet hoog genoeg eindigen om een Champions League-ticket te bemachtigen. Daarom zet het alles in op het winnen van de Europa League. Maar er staat heel wat op het spel: de club voorziet zo’n 35 miljoen euro aan inkomsten als het zich kan kwalificeren voor de Champions League. Daarnaast verwacht United nog meer dan 24 miljoen euro van sponsor Adidas. Mocht het team van José Mourinho de Europa League-finale dus verliezen, gaan al die potentiële inkomsten in rook op.

Manchester United heeft een schuldenberg van maar liefst 426 miljoen euro en kan het geld dus goed gebruiken. De totale waarde van de club wordt geschat op ongeveer 2.6 miljard euro.