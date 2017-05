Dalilla Hermans schrijft boek over opgroeien met een kleurtje in Kempen

Ravels -

Brief aan Cooper en de wereld. In een boek met die titel schreef Dalilla Hermans (31) haar ­korte, maar ­gevulde levensverhaal neer. Een verhaal over opgroeien als een van de eerste zwarte adoptiekindjes in het kleine Weelde (Ravels). Over een mooie jeugd in een warm nest, maar evengoed over racistische situaties waar ze als kind met een kleurtje mee te maken kreeg.