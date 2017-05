Weyts tevreden met akkoord over optimalisatieplan voor loodsen

Brussel - Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts is tevreden met het akkoord over het optimalisatieplan voor het loodswezen. De teksten kunnen nu geofficialiseerd worden en voorgelegd worden aan de Vlaamse regering, zegt Weyts. “We trekken een streep onder 10 jaar van discussies en herhaalde syndicale acties”, aldus de minister.

Het ambitieuze optimalisatieplan mikt op een betere dienstverlening voor de klanten van de Vlaamse havens met minder wachttijden voor schepen én meer efficiëntie met een optimalisatie van 15 procent tegen 2020. Dat kan door bijvoorbeeld te werken met multi-inzetbare loodsen. Daartegenover staan tegemoetkomingen voor onder meer de pensioenberekening en de beloodsing van megacontainerschepen.

Na lange discussies en stiptheidsacties van de loodsen die voor hinder in de havens zorgden, bereikten de verschillende bonden begin april een akkoord met minister Weyts. De afspraken moesten nog bezegeld worden in het zogenaamde sectorcomité. Eind april lukte dat niet, maar nu is de zaak dus wel rond.

Volgens de minister hebben alle betrokken partijen zich geëngageerd om nu werk te maken van een duurzame sociale vrede met de nodige stabiliteit voor onze havens en hun vele klanten. “Tevreden loodsen zorgen voor tevreden klanten en dat zorgt dan weer voor een tevreden minister”, besluit Weyts.