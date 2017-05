Lierse heeft de laatste thuiswedstrijd van het seizoen verloren. STVV won met 1-3. STVV kwam aanvankelijk op achterstand, maar scoorde in de tweede helft driemaal. Enkel een gigantische pandoering tegen KV Mechelen volgende week kan STVV nog van groepswinst houden. Dan speelt het de finale van Play-off 2 tegen Racing Genk. Lierse is nu laatste in poule A en sluit het seizoen vrijdag af op bezoek bij Standard.