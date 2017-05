Politie op zoek naar auto die betrokken was bij ongeval met gewonde

De politie zoekt een auto die maandag betrokken was bij een ongeval op de Leien. In de andere wagen raakte een dronken man zwaargewond.

Volgens getuigen raakte een wagen die maandag rond 23u op de Britselei op het linkerrijvak reed, een andere wagen ernaast. Door die aanraking is de wagen op het linkse rijvak moeten uitwijken en is hij recht tegen een boom op de busstrook gereden. De tweede wagen is gevlucht en wordt opgespoord. Het voertuig raakte bij de klap tegen de boom zwaar beschadigd en kon niet meer rijden. Doordat het de tramsporen versperde, moest de wagen getakeld worden. De 48-jarige bestuurder ervan raakte zwaargewond maar is niet in levensgevaar. De man werd met een ambulance overgebracht naar het Sint-Vincentiusziekenhuis voor verzorging. Na controle van de politie bleek dat de bestuurder bovendien te veel gedronken had. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.