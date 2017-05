Brussel - United en City spelen op 20 juli in het Amerikaanse Houston (Texas) een Manchester Derby, zo maakten beide clubs dinsdag bekend.

Het gaat dan om de eerste derby tussen beide clubs die niet in het Verenigd Koninkrijk gespeeld wordt. Het oefenduel dient als voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Premier League. Medio juli werken beide clubs een tournee af in de Verenigde Staten.