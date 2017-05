Prostituee en man, die ex Lesley-Ann Poppe afpersten, stelen van klanten

Antwerpen - Het openbaar ministerie heeft veertig maanden cel gevorderd voor Mimouna R. (31) en haar man Hasan B. (38). De vrouw werkte als prostituee en had samen met haar echtgenoot haar klanten beroofd.

Het stel woont momenteel in het Oost-Vlaamse Kaprijke, maar op het moment van de feiten hadden ze nog hun adres in Antwerpen. Terwijl Mimouna de klanten bezighield in de slaapkamer, doorzocht Hasan hun achtergelaten kledij in de badkamer en stal hij hun geld en bankkaarten. Een slachtoffer, dat zo 2.157 euro armer was geworden, deed in maart 2013 aangifte. In februari 2015 stapte een tweede klant naar de politie.

Mimouna maakte niet alleen slachtoffers onder haar klanten. Het dossier bevat nog een zevental andere benadeelden. Zo had ze ook haar eigen broer en vroegere vriendinnen opgezadeld met rekeningen van abonnementen bij Telenet, Proximus en Mobistar die ze op hun naam had afgesloten. In juni 2015 zou ze de schatter van haar woning beroofd hebben van zijn portefeuille en enkele dagen daarvoor zou ze na een verkeersongeval ook de tegenpartij bestolen hebben.

Ze zou voorts ook de identiteitskaart ontvreemd hebben van de coördinatrice van de speelpleinwerking van haar kinderen om er vervolgens een droogkast, eetkamer, slaapkamer en tuinmeubelset mee te bestellen. Eén van de verkopers kon zich nog herinneren waar de goederen geleverd werden en herkende Mimouna ook op foto.

De verdediging pleitte voor een aantal feiten de vrijspraak bij gebrek aan bewijs. Voor de feiten die wel bekend werden, vroeg ze de opslorping met een eerdere veroordeling van eind 2015. Mimouna R. en Hasan B. hadden toen ook al dertig maanden cel gekregen voor het beroven en afpersen van haar klanten. Eén van de slachtoffers was toen de ex van mediafiguur Lesley-Ann Poppe.

Vonnis op 13 juni.