Indoor skatehal opent in oktober aan Douaneplein

Mechelen - Vanaf begin oktober krijgt Skatehouse, die momenteel op de Leermarkt een pop-up uitbaat, een vaste stek met een indoor skateruimte op het Douaneplein. De jonge uitbater investeert zelf 100.000 euro en krijgt een deel van De Loods voor 20 jaar in concessie van de stad.

“We zoeken in Mechelen al lang naar een indoor skatefaciliteit voor de nattere en koudere maanden. Skatehouse gaat nu voor de invulling zorgen op de site. Met een openlucht- en binnenlocatie zitten onze Mechelse skaters op rozen”, zegt Jeugdschepen Greet Geypen (Open Vld) die dinsdagnamiddag de nieuwe uitbater kwam voorstellen.

Renaud Amand (39) baat samen met zijn vriendin Jane Omorogbe (45) sinds oktober de pop-up Skatehouse uit aan de Leermarkt. Maar de verhuis is binnen enkele maanden nakend. “Nu krijgen we een mooie locatie aan de Douaneplein voor de voeten geschoven. We gaan van Skatehouse een thuis maken voor zowel kids als de ouders. Terwijl de kids zich uitleven kunnen de mama’s en papa’s binnenkort verpozen op een terras bij een drankje. We gaan in de vakanties alle dagen open zijn, in andere periodes zijn we op maandag en dinsdag gesloten. Voordeel aan het Douaneplein tegenover op de Leermarkt, is dat er daar geen probleem van geluidsoverlast zal zijn, zodat we ’s avonds ook langer kunnen open blijven”, zegt Renaud.

Schepen Geypen zegt dat Transit M op het Souaneplein nu stilaan een grote jongerenzone met een evenementenplein, nieuwe fuifzalen en krijgt naast Circusschool Circolito en de boulervereniging met Skatehouse nu een nieuwe buurman met Skatehouse.

De werken aan De Loods, waar Skatehouse voor een groot deel zal in gehuisvest worden, zijn tegen eind augustus afgelopen. Nadien richt Skatehouse hun voorbehouden ruimte in.