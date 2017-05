Gestolen auto weggeslingerd, fietser raakt zwaargewond

Deurne - Bij een ongeval aan de Van Nevelestraat in Deurne raakte een fietser zwaargewond. De man werd geraakt toen een weggeslingerde auto hem van de stoep veegde. Opmerkelijk: de auto was gestolen, en de inzittenden maakten zich snel uit de voeten. Ze zijn wat later alsnog gepakt

Het ongeval dateert van maandag 19u en gebeurde op het kruispunt Van Nevelestraat - De Gryspeerstraat. Een voertuig kwam met hoge snelheid aanrijden en werd geraakt door een andere auto. Door de klap werd de eerste wagen weggekatapulteerd en kwam die in zijn draai op het voetpad tegen een fietser terecht.

De 41-fietser uit Merksem raakte zwaargewond. Hij werd buiten levensgevaar overgebracht naar het Stuivenbergziekenhuis. Bij de botsing raakte ook de gevel van een handelszaak in de buurt zwaar beschadigd. Een raam is gebroken en de voordeur is volledig beschadigd. Kort na het ongeval stapten de inzittenden van de aanrijdende wagen uit en sloegen op de vlucht. De twee 19-jarige mannen waren al gekend bij de politie voor zware feiten. De wagen waarmee ze gebotst zijn, bleek ook gestolen. De twee mannen zijn toch gevat en overgebracht naar het commissariaat aan de Noorderlaan. Het rijbewijs van de bestuurder werd ingetrokken.