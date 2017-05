Homans wil Vlaming doen nadenken over vooroordelen

Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) heeft op de Groenplaats in Antwerpen een nieuwe campagne gelanceerd die mensen confronteert met de vooroordelen die ze hebben ten opzichte van andere bevolkingsgroepen. Die vooroordelen liggen immers aan de basis van ongewenste opmerkingen of handelingen en zelfs ronduit racisme en discriminatie, luidt de redenering. De campagne wordt zo breed mogelijk gevoerd en viseert dus lang niet alleen vooroordelen ten opzichte van mensen met een migratieachtergrond.

De bij de campagne horende folder is op het eerste gezicht erg sober en biedt zelf weinig informatie: naast de slogan “Zit u hier voor iets tussen? “ zien we enkele beelden van een brede waaier aan Vlamingen, van een oudere man in een rolstoel tot een zwarte man die een blanke vrouw omarmt.

“Het is net de bedoeling dat de beelden vooral doen nadenken over de vooroordelen die elk van ons heeft ten opzichte van een of meerdere van deze personen wanneer we ze zien”, legt minister Homans uit. “Vervolgens krijg je een link naar een Facebookpagina en een website waar je meer uitleg vindt.”

Volgens Homans is het belangrijk dat er een campagne werd uitgedokterd om te wijzen op het bestaan van vooroordelen “van en naar alle richtingen”, in plaats van naar enkele specifieke bevolkingsgroepen. “Natuurlijk krijgen mensen met een migratieachtergrond te maken met vooroordelen en discriminatie, maar dat geldt ook voor anderen en in de omgekeerde richting”, zegt ze. “Dat een vrouw met een zomers kleedje aan die uitgescholden wordt, mogen we bijvoorbeeld evenmin accepteren.”