Personeel smult van frietjes in het park

Herentals - Niets dan lachende gezichten dinsdagmiddag in de tuin van het Herentalse OCMW, want naar jaarlijkse gewoonte trakteerden de stads- en OCMW-besturen hun personeel dinsdagmiddag op een gratis friet en ijsjes tijdens Frietjes in het Park.

Zowat 350 personeelsleden genoten van de lekkernijen in het groene park achter de OCMW-gebouwen. "Toeval of niet, we hebben altijd goed weer tijdens Frietjes in het Park", klinkt het.

Het OCMW begon verscheidene jaren geleden met dit gebruik, toen ook het Sint-Elisabethziekenhuis er nog mee samenhoorde. Toen was de tractatie bestemd voor het OCMW- en ziekenhuispersoneel.

Maar nadat het ziekenhuis een zelfstandige koers was gaan varen, stapte het stadsbestuur mee in de actitiviteit in. Het was al de derde keer dat het stadspersoneel mee mocht aanschuiven in het OCMW-park. "Op die manier laten we de mensen ook met elkaar kennismaken", zegt stadssecretaris Tanja Matteus.