Zoon van legendarische Braziliaan Bebeto tekent bij Sporting Lissabon

De Braziliaan Mattheus Oliveira heeft een contract tot medio 2022 ondertekend bij de Portugese topclub Sporting Lissabon, zo maakte de club maandagavond bekend.

De 22-jarige aanvallende middenvelder is de zoon van de legendarische Braziliaanse aanvaller Bebeto. Meer nog, het bekende wieggebaar dat Bebeto op 9 juli 1994 maakte na het scoren van een doelpunt tijdens de kwartfinale tegen Nederland op het WK in de Verenigde Staten, was om de geboorte van Mattheus Oliveira te vieren. Die zag twee dagen eerder het levenslicht in het Braziliaanse Rio de Janeiro.

De voormalige jeugdinternational komt over van Estoril, waar hij sinds 2015 voetbalde. Voordien was hij in eigen land bij Flamengo actief. Met een contract voor vijf jaar en een vertrekclausule van zestig miljoen euro toont Sporting zijn vertrouwen in de middenvelder.

“Ik heb voor Sporting gekozen vanwege de uitstraling van de club”, vertelt Mattheus Oliveira op de clubwebsite. “Heel wat topspelers zijn hier de revue gepasseerd en ik wil hier ook mijn verhaal schrijven en mijn stempel drukken. Toen ik naar Portugal kwam en voor Estoril tekende, was dat meer als een opstapje voor het Europese voetbal. Ik droomde toen al van een grote Portugese club en ik heb dan ook niet getwijfeld toen Sporting kwam aankloppen.”