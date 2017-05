Bryan Coquard verlengt zijn contract niet en is plots ook niet zeker van deelname aan de Tour

De Franse spurter Bryan Coquard (25) vertrekt aan het eind van het seizoen bij Direct Energie. Dat maakte de Franse wielerploeg dinsdag bekend op haar website. Coquard, die de voorbije twee seizoenen zeventien keer won, wil bij een andere ploeg een nieuw elan aan zijn carrière geven.

Coquard won de voorbije seizoenen veel wedstrijden in eigen land. In rittenkoersen als de Ster van Bessèges en de Vierdaagse van Duinkerke won hij meerdere etappes. Ook in het klassieke werk kan Coquard zijn mannetje staan: hij werd in 2016 nog tweede in Dwars Door Vlaanderen en vierde in de Amsterl Gold Race. Eerder boekte hij ook op de piste succes met olympisch zilver in het omnium en in 2015 nog de wereldtitel in de ploegkoers.

In een interview op de website van het Franse Direct Energie maakte hij dinsdag bekend andere oorden te willen opzoeken. “Het was geen makkelijke beslissing. Ik heb het gevoel dat ik om te presteren een andere ploeg nodig heb, en heb ook zin in iets anders.”

Coquard beseft dat zijn beslissing invloed kan hebben op de kansen die hij dit seizoen nog krijgt. “Of ik de Tour de France rijd, staat nog niet vast. Ik besef dat mijn vertrek in die beslissing kan meespelen, maar ik ben klaar om alles te blijven geven in deze trui.”