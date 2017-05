Gratis excursies met natuurgids in het Life Helvex Projectgebied

Essen / Kalmthout - Wie graag meer wil weten over het grootschalig natuurproject Life Helvex in Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide kan deelnemen aan een excursie onder leiding van een natuurgids. Je komt er meer te weten over het gebied en de werken die daar worden uitgevoerd.

Wil je graag meer weten over de werken die in het gebied uitgevoerd worden in het kader van het grootschalig natuurproject LIFE HELVEX ? Kom dan naar één van onze excursies, onder leiding van een natuurgids. Alle excursies zijn gratis, je bent van harte welkom op volgende data:

Zaterdag 20 mei 2017 van 10 tot 12u:

Excursie door gebied Nolse Duinen en Stappersven Vertrek vanaf Wortelpaadje langs de Verbindingsstraat te Kalmthout (B) Opgelet: het Wortelpaadje is enkel te voet of met de fiets bereikbaar, als je met de auto komt, moet je een half uur extra rekenen vanaf parking Zuid of parking Noord op de Verbindingsstraat.

Zondag 27 augustus 2017 van 9 tot 12u:

Excursie door gebied Mont Noir, Drielingvennen/Nolse Duinen Vertrek vanaf Parking Zuid langs de Verbindingsstraat te Kalmthout (B).

Zondag 26 november 2017 van 10 tot 12u:

Excursie door gebied Nolse Duinen en Stappersven Vertrek vanaf Wortelpaadje langs de Verbindingsstraat te Kalmthout (B). Opgelet: het Wortelpaadje is enkel te voet of met de fiets bereikbaar, als je met de auto komt, moet je een half uur extra rekenen vanaf parking Zuid of parking Noord op de Verbindingsstraat.

Meer info: info@grensparkzk.be – www.grensparkzk.be