Provincieraadsleden krijgen dan toch niet zomaar gratis tickets voor Tomorrowland

Boom - Provincieraadsleden zullen niet langer zonder meer een toegangsticket in ontvangst krijgen voor Tomorrowland. Voortaan zullen de provincieraadsleden slechts een toegangsticket krijgen als zij voorafgaand deelnemen aan een werkbezoek. De gedeputeerden blijven voorlopig nog wel gewoon hun gratis tickets ontvangen, tot ongenoegen van de oppositie in de provincieraad.

Tomorrowland-organisator ID&T had voor alle 72 raadsleden twee gratis dagtickets voorzien voor het dancefestival in De Schorre in Boom. De oppositie verzette zich daartegen en krijgt nu ook voor een deel zijn zin. Voortaan zullen de provincieraadsleden slechts een toegangsticket krijgen als zij voorafgaand deelnemen aan een werkbezoek op zaterdagnamiddag tijdens een van de twee festivalweekends. Daarbij stappen ze achtereenvolgens af in het Event Control Center, het Ecocenter en het Mediadorp. Indien ze dat wensen kunnen ze aansluitend, samen met hun partner, het festival bezoeken.

Kris Merckx Foto: Jan Van der Perre

PVDA bond destijds de kat de bel aan en is nu tevreden met de nieuwe regeling. “Het is een stap in de richting van de door haar gevraagde sanering en transparantie”, zegt provincieraadslid Kris Merckx. De partij verzet zich al jaren tegen het zo maar gratis uitdelen van grote aantallen tickets aan politieke mandatarissen. Aangezien zij beslissingen moeten nemen over contracten tussen het provinciaal domein De Schorre en Tomorrowland kunnen dergelijke cadeaus leiden tot beïnvloeding en belangenvermenging, zo argumenteert de PVDA.

Tickets voor gedeputeerden afschaffen

De PVDA vraagt dat, in een beweging, nu ook de meer dan 300 gratis tickets worden afgeschaft die de zes gedeputeerden tot nu toe krijgen bovenop die voor de provincieraadsleden. “Op die wijze evolueren we van 450 gratis tickets voor politieke mandatarissen, zonder verantwoording en controle, naar een honderdtal waarvoor eerst een zinvolle prestatie moet geleverd worden”, aldus Kris Merckx.

Buurtbezoek

De PVDA steunt daarnaast ook nog het voorstel van buurtbewoonster Nora Offeciers, die de provincieraadsleden tijdens het festival in haar tuin uitnodigt, om zich zo een beter beeld te kunnen vormen van de ernstige hinder voor de directe omwonenden. Een voornaam doel van dit buurtbezoek is om zo het provinciebestuur aan te zetten van Tomorrowland compensaties te eisen voor omwonenden die tijdens de festivalweekends aan de hinder wensen te ontkomen.