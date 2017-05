Bestuurder (61) raakt zwaargewond bij frontale botsing op brug

Ranst - In de Jozef Simonslaan in Oelegem (Ranst) zijn dinsdagochtend twee auto’s frontaal tegen elkaar gebotst. Drie personen werden overgebracht naar het ziekenhuis, een van hen raakte zwaargewond.

Het ongeval gebeurde rond 9.30 uur, op de brug over het Albertkanaal. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.

De brandweer moest een 61-jarige bestuurder uit een van de wrakken bevrijden. Die werd samen met een koppel vijftigers, die in de andere auto zaten, overgebracht naar het Monica-ziekenhuis. Zij liepen lichtere verwondingen op.

De rijbaan was meer dan een uur versperd.