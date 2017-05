Vijf theatertips voor deze week in de Kempen

Het seizoen in de culturele centra loopt stilaan ten einde, maar dat wil niet zeggen dat u niet van een brok theater in al zijn vormen kunt genieten. Van puur toneel over poppenspel tot muziektheater, hier enkele tips voor deze week.

1. Uw rijk kome (Jezus voor beginners)

Wat: SKaGeN presenteert met ‘Uw rijk kome (Jezus voor beginners)’ een even tragische als verraderlijk vrolijke voorstelling over de staat van de mens in een wereld beheerst door schijnbaar religieuze terreur. In ‘Uw Rijk Kome’ komt Jezus terug op aarde. Of althans iemand die beweert Jezus te zijn.

Praktisch: SKaGeN speelt deze zaalvoorstelling op dinsdag 16 mei om 20.15u exclusief op locatie in de kapel van Merksplas Kolonie in de Kapelstraat in Merksplas.

Prijs: 16 euro

2. Glibber de slak

Wat: Glibber de Slak is de weg kwijt nadat Mama Mia in de compostbak is gegooid. Glibber is in de poppenkast terecht gekomen en hij vindt het daar niet fijn, hij is bang. Robbie zorgt ervoor dat Glibber weer bij Mama Mia terechtkomt. Hij moet daarvoor wel mee op reis naar Couwchoek, het land van de slakken. Echt poppentheater in een poppenkast, voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar.

Praktisch: woensdag 17 en 24 mei om 14.30u en zondag 21 mei om 10.30u in de Poppenzaal, Steenweg op Oosthoven 114 in Turnhout

Prijs: 5 euro voor kinderen en 6 euro voor volwassenen

3. Snorro

Wat: De mysterieuze Snorro en zijn trouwe babbelzieke paard Wervelwind bestrijden onrecht en corruptie tijdens het schrikbewind van de hypocriete El Commandante. Zijn soldaten proberen de bliksemsnelle Snorro te ontmaskeren. Snorro wint altijd en is de held van iedereen! Een dolle parodie door Theaterspektakel Herentals op het bekende Zorro-verhaal.

Praktisch: vrijdag 19 en zaterdag 20 mei om 20u en zondag 21 mei om 15u in de schouwburg van ’t Schaliken, Grote Markt 35 in Herentals

Prijs: 9 euro

4. Schwalbe zoekt massa

Wat: Schwalbe zou wel eens het spannendste theatercollectief uit Nederland kunnen zijn. Met woordeloze, extreem fysieke performances strippen deze jonge honden de mens van al zijn franje. Voor ‘Schwalbe zoekt massa’ breidt het collectief zich uit met 100 mensen, waaronder het Warandepersoneel, de Warandevrijwilligers en inwoners van Merksplas.

Praktisch: vrijdag 19 mei om 20.15u in de kapel van Merksplas-Kolonie in de Kapelstraat in Merksplas

Prijs: 17 euro

5. Blauw

Wat: ‘Blauw’ is gebaseerd op het boek ‘Blauw voor Leonore’ van de Oostmalse schrijfster Linda van Mieghem. Na 10 maanden repeteren zijn de 29 jonge zangers/acteurs uit Hoogstraten en omstreken trots om u het resultaat te laten zien. De live muziek wordt gespeeld door ensemble ViolAcc# onder leiding van componist en bezieler van het project Flor Verschueren.

Praktisch: De voorstellingen van vrijdag 19 en zaterdag 20 mei zijn bijna uitverkocht, voor zondag 21 mei zijn er nog plaatsen beschikbaar, om 14.30u in de Rabboenizaal van het Instituut Spijker, Antoon de Lalangstraat 3 in Hoogstraten

Prijsl: 19 euro