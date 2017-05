Ontsnappingspoging van gevangene kent wel erg gênante afloop

Deze gedetineerde zal zich niet snel opnieuw wagen aan een ontsnappingspoging. De jongeman probeerde in een wel erg optimistische bui te ontsnappen uit een gevangenis in Rusland, maar dat verliep totaal niet zoals hij had gehoopt. Toen de kerel vast kwam te zitten in een opening van zijn celdeur, moest hij lijdzaam toezien hoe enkele bewakers hem uitlachten.

De gevangene wordt in de video Sania genoemd. Een van de cipiers begon het tafereel namelijk te filmen eens hij de benarde situatie van de gedetineerde opmerkte. “Sania, wat doe je hier? Waarom probeerde je uit jouw cel te kruipen?”, vroeg de bewaker. De gevangene diende hem meteen van antwoord. “Waar zijn de reddingswerkers? Red me nu, snel!”, klonk het bij hem.

De situatie werd er niet minder gênant op toen de cipier de celdeur open deed en samen met een collega in lachen uitbarstte. Het tafereel was zelfs zodanig grappig dat sommige kijkers moeilijk kunnen geloven dat de beelden waarheidsgetrouw zijn. Hoe de gevangene uiteindelijk uit zijn lijden werd verlost, is niet bekend.