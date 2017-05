Royal Blood houdt in november halt in Lotto Arena

De Europese tournee van de Britse band Royal Blood gaat op 28 oktober van start in Lissabon. Twee weken later staan ze in de Antwerpse Lotto Arena.

Het Britse duo treedt op 30 juni al op in Werchter, enkele maanden later komen ze ook naar Antwerpen. “Royal Blood live, dat staat gelijk aan luid, wild en onweerstaanbaar”, klinkt het in een persbericht. “Met niet meer dan een drumstel en een basgitaar.”

Op zaterdag 11 november treedt Royal Blood op in de Lotto Arena in Antwerpen. Tickets zijn vanaf 26 mei om 10 uur te koop. Meer informatie vindt u op deze website.