Londen maakt zich op voor groots foodfestival

In het bruisende hart van Londen’s West End vindt dit jaar op 3 juni het Carnaby Street Eat foodfestival plaats. Je kunt er op nog geen vierkante kilometer een dag lang kennismaken met alles wat de wereldkeuken te bieden heeft, maar ook oerdegelijk Britse pubfood staat er op het menu.

In Londen volgt de ene hippe wijk de andere in sneltempo op, maar er zijn ook constanten. Dat is het geval met Carnaby dat in het Soho-kwartier ligt en dat al decennialang het kloppende hart is van de mode- en muziekwereld. De laatste jaren is het echter ook aan een opmars bezig als de bestemming bij uitstek voor foodies. Je vindt er onder meer Nopi, het restaurant van Yotam Ottolenghi die de wereld van de Midden-Oosterse keuken leerde proeven, het bekende Venetiaanse Polpo, de gestoomde broodjes van Bao waarvoor mensen met plezier een uurtje in de rij gaan staan en zoveel meer.

Oesters slurpen

Maar het epicentrum van de foodscene bevindt zich in Kingly Court, een binnenplaats waar enkel restaurants rond gevestigd zijn en waar het in de zomer heerlijk toeven is. De meeste van die restaurants tonen ook hun kunnen op het foodfestival. Dan staan er meer dan dertig kraampjes opgesteld in en rond Carnaby Street. Onder hen ook heel wat bekende namen zoals Wright Brothers die oesters leveren aan meer dan 300 andere restaurants in Londen en er tijdens die dag honderden recht voor je neus openen.

Kebab, maar anders

Maar je kunt er ook cocktails slurpen van Cahoots, een ondergrondse bar waar je terug gekatapulteerd wordt naar de tijd van WO II toen ze in de Britse hoofdstad massaal schuilden in de metrotunnels. In elk geval lijkt het alsof er toen flink werd gedronken, want hun menukaart is ellenlang en telt tientallen creaties.

Of maak kennis met saké in al zijn soorten en maten dankzij Shoryu waar ze ook dampende kommen ramen en Aziatische desserts op tafel toveren. Na al dat drinken zin in een stevige hamburger of pita, dan vind je er ook je gading. Zo serveert Le Bab broodjes kebab, maar dan naar een hoger niveau getild.

Daarna is het misschien geen slecht idee om het eten wat te laten zakken en wat te shoppen. Carnaby ligt in de buurt van de bekende Regent Street waar heel wat grote merken hun flagship stores hebben, maar ook in de straat zelf en de omliggende zijn er heel wat leuke winkels terug te vinden. Labels zoals Vans, Liberty London en Cheap Monday hebben er allemaal hun shop. Hou je meer van eigenzinnig, dan hou je beter ook eens halt bij het Britse Lazy Oaf.

Klein hongertje?

Wie daarna nog honger heeft, kan stoppen voor een zoete snack in Choccywoccydoodah in Foubert's Place waar ze met Belgische chocolade de meest knotsgekke creaties bedenken. Zo knotsgek dat ze op zender TLC zelfs een eigen show te pakken kregen.

Wie wat meer zin heeft in een hartige knabbel voor op de Eurostar terug, kan afzakken naar Hipchips in Old Compton Street. Daar rollen de versgesneden chips van de band en kun je zelf dips kiezen om ze in te doppen. Denk aan smaken zoals baba ganoush, wilde look en curry. Met honger zul je in elk geval niet naar huis gaan, dat staat vast.