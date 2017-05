Gemeentebestuur start twee samenhuis-projecten

Kontich - Het gemeentebestuur ondertekende een charter met de vzw Samenhuizen om twee projecten op te starten. Zowel in Kontich-Kazerne als in Parkwijk Groeningen komt er een samenhuis-project.

De vzw Samenhuizen biedt een forum voor alles wat gemeenschappelijk wonen aangaat. Samenhuizen stelt informatie ter beschikking en behartigt mee de belangen van samenhuis-projecten. Om die reden heeft het gemeentebestuur een charter ondertekend met de vzw Samenhuizen.

“In Kontich-Kazerne starten we een project waar senioren zullen kunnen samenwonen,” zegt schepen Joost Fillet (Sander). “Ze zullen over een eigen keukentje beschikken in een studio, maar ook een gemeenschappelijke keuken delen en sanitaire voorzieningen.” Fillet beklemtoont dat het samenwoon-project in het klooster wordt ondergebracht, niet in de pastoriewoning.

Ook in de nieuwe verkaveling Parkwijk Groeningen wil het gemeentebestuur een samenwoon-project opstarten. “Hier willen we een thuis bieden voor acht gezinnen, die minstens één gemeenschappelijke functie delen. Het mogen er uiteraard meer zijn.”