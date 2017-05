Rijweg krijgt make-over, fietspad wordt vergeten

Essen / Kalmthout - De werken op de Kalmthoutse-steenweg (N122) zijn sinds vorige week afgerond. Het verkeer kan weer vlot rijden op de nieuwe geasfalteerde weg, maar het fietspad ligt er nog steeds gevaarlijk bij.

Het oude betonnen fietspad in Essen is tijdens de werken onaangeroerd gebleven. Heel wat bewoners van de Kalmthoutsesteenweg vragen zich af waarom dat niet meteen werd aangepakt. Op Kalmthouts grondgebied werd het fietspad wel gedeeltelijk geasfalteerd. Het oude fietspad bestaat uit een betonrand die door de jaren heen is weggezakt of werd omhooggeduwd door de wortels van de oude grote eiken die langs de steenweg staan. Daardoor is het fietspad gevaarlijk en moeilijk berijdbaar.

“Het asfalt staat heel wat hoger dan vroeger”, zegt Guy Beyers, die langs de Kalmthoutsesteenweg woont. “Voor mijn deur ligt de rijbaan 5 centimeter hoger dan de asfaltlaag en iets verderop ligt het fietspad 6 centimeter hoger dan het asfalt. Levensgevaarlijk voor fietsers, groot en klein, die daar moeten fietsen. Waarom kon er op het fietspad geen nieuw asfalt worden gelegd, net zoals voorbij het viaduct van Kalmthout?”

Ook burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V) woont langs de Kalmthoutsesteenweg. “De toestand van het fietspad laat inderdaad te wensen over”, zegt hij. “Omdat het over een gewestweg gaat, kan de gemeente alleen maar aandringen op herstel bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), wat we al meermaals hebben gedaan. Het is een situatie die al jaren aansleept. In Kalmthout is het fietspad samen met de weg overlaagd, in Essen ligt er alleen een betonboord. Tot aan het Noordeind aan het viaduct in Kalmthout is het fietspad ook gepekt. Daar rijden de fietsers dus op hetzelfde niveau als de automobilisten, wat veel veiliger is. Wij hebben aan het AWV gevraagd om ook in Essen het fietspad te asfalteren, maar het AWV zegt dat het dan heel het fietspad moet uitbreken en de wortels van de bomen moet verwijderen.”

“Dat klopt”, zegt Jef Schoenmaekers, communicatieverantwoordelijke bij het AWV. “Het is ook zo dat er op de Kalmthoutsesteenweg eigenlijk geen volwaardig fietspad aanwezig is. Het gaat voornamelijk om een kantstrook. Het aanleggen van volwaardige fietspaden langs de N122 in het centrum en daarbuiten is een project van een veel grotere omvang. Dat was niet het doel van deze vernieuwing. De kantstroken aanpakken kan bovendien alleen als we de bomen langs de weg kappen. Het heeft geen zin om die te vernieuwen als de bomen blijven staan. In het verleden was er met de gemeente geen akkoord om die bomen te kappen. Overigens is er momenteel wél een snelle en comfortabele fietsverbinding tussen Wildert en Essen, langs de spoorlijn.”

Volgens Brigitte Quick (CD&V), schepen van Openbare Werken, werden structurele verbeteringswerken – een totale herinrichting met respect voor voetgangers, fietsers en autoverkeer – al verschillende keren besproken met de wegbeheerder. “In 2011 werd de vraag gesteld om alle bomen op de Kalmthoutsesteenweg te rooien. Daarop volgden protestacties, omdat dit rooiplan niet alleen op de dorpskern gericht was. Ondertussen heeft de toezichter van AWV beloofd om plaatselijke verbeteringswerken uit te voeren op korte termijn.”

Aan het AWV wordt nu voorgesteld om op zijn minst een rode schildering aan te brengen, zodat het automobilisten aanzet om trager te rijden. Een samenwerkingsovereenkomst is in de maak.