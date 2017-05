Districten krijgen meer bevoegdheden en meer financiële middelen

Antwerpen - Het stadsbestuur heeft de decentralisatiebesluiten goedgekeurd die de districten vanaf 2019 meer middelen en bevoegdheden geven. “We verhogen ook de dotaties door de budgetten samen met de bevoegdheden over te dragen”, zegt bevoegd schepen Koen Kennis (N-VA).

Op de Antwerpse gemeenteraad, volgende week maandag, buigen de raadsleden zich over zes decentralisatiebesluiten. Die gaan onder meer over de financiële middelen voor districten, de overdracht van persoonsgebonden bevoegdheden naar het lokaal niveau en een samenwerkingskader om stad en districten beter op elkaar af te stemmen. “We hebben gestreefd naar een logische bevoegdheidsafbakening”, zegt schepen van Binnengemeentelijke Decentralisatie, Koen Kennis (N-VA). “Het lokale Sport-, Jeugd-, Cultuur- en Seniorenbeleid gaat bijvoorbeeld volledig naar de districten. Voor het Openbaar Domein volgen we de logica van het mobiliteitsplan. Alle woonstraten zijn in beheer bij het district. De wegen met een doorstroom- of openbaar vervoerfunctie zijn bovenlokaal. Het merendeel van de parken en groendomeinen worden districtsbevoegdheid. De financiële middelen die de stad hiervoor vandaag aanwendt, worden ook integraal overgedragen.”

Beleidscel per district

Bovenop de huidige algemene dotatie voor de districten, zo’n 30 miljoen euro per jaar verdeeld over alle districten, zien de districten hun financiële middelen dus stijgen door de extra bevoegdheden. “We hebben wel een nieuwe verdeelsleutel opgesteld”, zegt Kennis. “Die houdt onder andere rekening met de bevolkingsdichtheid en is transparant en evenwichtig. Over extra verhoging van de totale dotatie die jaarlijks naar de districten gaat, kunnen we pas gesprekken opstarten bij de opmaak van de meerjarenplanning 2020-2025.”

De districten krijgen ook een eigen beleidscel, aangestuurd door de districtssecretaris. “Vandaag zijn er heel wat mensen die voor het district werken, maar aangestuurd worden door de stad”, zegt Kennis. “Met de beleidscel kunnen ze hun medewerkers zelf aansturen en inzetten waar nodig.”

“Een gemiste kans”

Volgens Stephanie Van Houtven (sp.a), districtsburgemeester van Borgerhout, gaat de decentralisatie niet ver genoeg. De districtsraad van Borgerhout gaf dan ook een negatief advies voor de voorgestelde besluiten. “N-VA is in 2012 naar de kiezer getrokken met de belofte om de districten meer middelen en bevoegdheden te geven. De afgelopen jaren heeft de stad die net afgebouwd en de beloftes niet ingevuld. De nieuwe besluiten veranderen daar niet veel aan. Het is een gemiste kans. De nieuwe verdeelsleutel voor de financiële middelen betekent voor Borgerhout dat we sterk achteruitgaan. Districten moeten zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen en echte beslissingsbevoegdheid krijgen, anders verandert er in wezen niets.”