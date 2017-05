Uruguayaan Edinson Cavani is Profvoetballer van het Jaar in Frankrijk

De 30-jarige Uruguayaan Edinson Cavani is maandag door zijn collega-profvoetballers tot Speler van het seizoen 2016-2017 uitgeroepen in de Franse Ligue 1. De spits van Paris Saint-Germain kreeg de voorkeur op de Portugese Monaco-middenvelder Bernardo Silva en de Franse Lyon-aanvaller Alexandre Lacazette. Op de erelijst volgt hij drievoudig winnaar Zlatan Ibrahimovic op.

Cavani, die tot vorig jaar een spitsenduo vormde met Ibrahimovic, is aan het beste seizoen in zijn carrière bezig. Met 35 goals is hij topscorer in de Ligue 1 en in alle competities samen zit hij aan 49 doelpunten in 48 wedstrijden in het PSG-shirt. Hij heeft nog twee wedstrijden (38e speeldag L1 en bekerfinale) om het record van Ibrahimovic van de tabellen te vegen. De Zweed scoorde er exact vijftig in het seizoen 2015-2016.

Ook de Nederlander Memphis Depay viel in de prijzen tijdens het gala van de Franse profvoetballers. De aanvaller die in de winterstop de overstap maakte van Manchester United naar Olympique Lyon, maakte het mooiste doelpunt van het seizoen. Het schot waarmee hij op 12 maart Toulouse-doelman Alban Lafont van in de middencirkel verschalkte, kreeg met 42 procent van de stemmen de voorkeur op fraaie treffers van Cavani en Diego Rolan (Bordeaux).

De Portugees Leonardo Jardim ontving de trofee voor de beste coach. Hij loodste AS Monaco dit seizoen naar de halve finales van de Champions League en staat op het punt om de Franse titel te veroveren. Monaco kan woensdag tegen Saint-Etienne kampioen worden.

Kylian Mbappé (Monaco) werd Belofte van het Jaar, zijn teamgenoot Danijel Subasic Doelman van het Jaar en N’Golo Kanté (Chelsea) werd tot beste Fransman in het buitenland verkozen.

Danijel Subasic (Monaco) - Benjamin Mendy (Monaco), Gamil Glik (Monaco), Thiago Silva (PSG), Djibril Sidibé (Monaco) - Jean Michaël Seri (Nice), Marco Verratti (PSG), Bernado Silva (Monaco) - Alexandre Lacazette (Lyon), Edinson Cavani (PSG) en Kylian Mbappé (Monaco) vormen het Elftal van het Jaar.