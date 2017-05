Batshuayi scoort opnieuw en helpt Chelsea mee aan spectaculaire zege op gala-avond

Kampioen Chelsea stond maandagavond voor een galawedstrijd in het eigen Stamford Bridge. Michy Batshuayi kreeg tegen Watford voor het eerst dit seizoen een basisplaats. Een cadeautje nadat hij Chelsea vrijdag de titel bezorgde, Michy bedankte gepast: hij lag aan de basis van het eerste doelpunt en scoorde ook zelf. Chelsea won na een spectaculaire wedstrijd met 4-3, na een late goal van Cesc Fabregas.

Voor John Terry werd het een wedstrijd met gemengde gevoelens. De verdediger verlaat Chelsea op het einde van het seizoen en speelt nog twee thuiswedstrijden bij zijn geliefde Blues. Hij opende na 22 minuten de score met een kattenpootje, maar lag een minuut later aan de basis van de gelijkmaker van Watford. Terry kopte slecht terug op Chelsea-doelman Begovic, die nog eens zijn kans in de basis kreeg, Etienne Capoue zat er goed tussen en maakte er 1-1 van...

Sprookjes duren nooit lang... Dat van John Terry duurde welgeteld 2 minutenpic.twitter.com/6hKd7LH4Z5 — Play Sports (@playsports) May 15, 2017

Chelsea ging echter nog de rust in met een 2-1 voorsprong, nadat rechtsback Cesar Azpilicueta een slecht weggewerkte corner in staalhard binnenknalde. Al vroeg in de tweede helft leek Michy Batshuayi voor de beslissing te zorgen, na goed voorbereidend werk legde ploegmaat Ake de bal panklaar voor de Rode Duivel, die zo zijn tweede goal in twee wedstrijden eenvoudig binnenduwde.

3 - Michy Batshuayi has scored three goals from just four shots on target in the Premier League this season. Clinical. — OptaJoe (@OptaJoe) May 15, 2017

Toch werd het nog spannend, want na doelpunten van de Nederlander Daryl Janmaat en Stefano Okaka (ex-Anderlecht) stond Watford plots weer op 3-3. Toch bleven de drie punten op de Bridge, want Cesc Fabregas zorgde kort minuten voor affluiten voor de 4-3 eindstand. Watford viel nog met tien man, Prödl kreeg het eerst aan de stok met Batshuayi en pakte tien minuten later zijn tweede gele kaart, en kon zo een gelijkspel niet meer uit de brand slepen.