Fernando Alonso meteen snelste tijdens rookietest voor Indy 500

Zondag nam Alonso nog deel aan de F1-race in Spanje, op maandag nam hij al deel aan de eerste rookietest ter voorbereiding van de Indy 500.

Fernando Alonso vloog meteen na de GP van Spanje met een privéjet naar Amerika om daar deel te nemen aan de eerste rookietest ter voorbereiding van de Indy 500. Alonso maakte meteen een erg goede indruk door als eerste te eindigen.

De rookietest op de Indianapolis Motor Speedway is bedoeld voor nieuwkomers en rijders die hun kennis over het circuit mogen opfrissen. Alonso reed 36 ronden en eindigde de test als eerste met een gemiddelde snelheid van 221,634 mph, wat overeenkomt met net geen 357 km/u.

Oriol Servia was de naaste belager van Alonso en was net geen mijl per uur trager dan de Spanjaard. Ed Jones was het derde snelst, Jones is de enige rookie die aan het ganse Indycar-seizoen deelneemt.

