Schooljuf op rust richt CreaMina op en maakt creatieve geschenkjes

Rumst - Drie jaar geleden werd Marianne Jansegers om medische redenen als schooljuf op rust gesteld. Om haar dagen door te komen, begon ze met het ontwerpen en maken van tal van hebbedingetjes onder de noemer CreaMina.

Marianne Jansegers uit de Jeroen Boschlaan in Reet (Rumst) groeide als tiener op in buurgemeente Niel en werd na haar studies schooljuf. Ze kon er haar creativiteit prima kwijt in het vijfde leerjaar in GO school ’t Venneke in Willebroek.

Fysieke problemen maakte echter dat de dokters haar in 2014 op rust stelden. Omdat thuis de muren op haar afkwamen, zocht Marianne een hobby. Ze sloeg aan het haken, schilderen en knutselen.