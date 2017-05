Sky-renners zijn weer klaar voor de strijd na valpartij door motor in Giro

De Welshman Geraint Thomas en de Spanjaard Mikel Landa waren zondag bij de voornaamste slachtoffers van de massale valpartij op veertien kilometer van de aankomst van de negende Girorit. Het Sky-duo kreeg maandag de kans om de wonden te likken en voelt zich na de rustdag weer klaar voor de strijd.

“Er is niets gebroken. Ik heb al veel ergere blessures gehad en overleef dit wel”, zegt Thomas op de website van Sky. “Ideaal is het natuurlijk niet. Hopelijk gaat het morgen nog wat beter en kan in de tijdrit mijn mannetje staan. Er liggen nog heel wat wedstrijdkilometers tot Milaan. Of ik tot het einde zal proberen mijn positie in het algemeen klassement te verbeteren, of ik nu beter voor dagsucces ga, is nog geen uitgemaakte zaak. Ik bekijk het dag per dag, maar in de tijdrit ga ik alleszins nog honderd procent voluit gaan.”

Ook Landa hoopt in deze Giro nog iets weg te kunnen kapen. “Ik voel me al bij al niet zo slecht vandaag. Beter dan ik gisteren gevreesd had. Ik voel me al beter dan zondag na de rit en dat is een goed teken. De scan bracht ook niets ernstigs aan het licht, ik ga dus zeker proberen door te gaan. We zullen zien hoe het morgen gaat. Als het kan, wil ik een nieuwe motivatie vinden. De conditie is immers goed en daar wil ik nog gebruik van maken.”

Na de achtste rit waren Thomas en Landa tweede en twaalfde in de stand, respectievelijk op zes en tien seconden. Door hun valpartij zijn ze naar de 17e en 44e plaats weggezakt. Thomas volgt nu op 5:14 van leider Nairo Quintana, Landa op 27:06.