Gewone tatoeages te saai? Tattoo-artiest laat kunstwerkjes zingen en praten

Tatoeages zijn doorgaans enkel om naar te kijken, maar deze artiest geeft een extra dimensie aan het stukje kunst op de huid. Door geluidsgolven te tatoeëren kan men nu ook favoriete geluidsfragmenten vereeuwigen op het lichaam, die kunnen worden afgespeeld met een gloednieuwe app.

De Amerikaanse artiest Nate Siggard ontwikkelde deze opmerkelijke tatoeages, die door middel van de app Skin Motion kunnen worden afgespeeld. De man ontwikkelde deze nieuwe techniek op vraag van zijn vriendin, die getatoeëerde kunst op een nieuwe manier wilde beleven.

“Vroeger kon men geliefden enkel vereeuwigen door middel van visuele symbolen”, verklaarde Siggard in de Amerikaanse media. “We kunnen die symbolen nu op een andere manier verwerken, waardoor men op verschillende manieren van een tatoeage kan genieten.”

De geluidsfragmenten worden momenteel beperkt tot één minuut, maar volgens Siggard kan dat in de toekomst zeker nog veranderen. De enige voorwaarde waar klanten zich moeten aan houden, is dat de tekening op een vlak stuk huid worden aangebracht. Het geluid speelt namelijk niet af als de tatoeage een kromming heeft.

Geïnteresseerden kunnen via de Skin Motion-app een geluid uploaden of opnemen, dat daarna wordt omgevormd in geluidsgolven die kunnen worden getatoeëerd. De techniek en de app staan nog niet helemaal op punt, maar Siggard is druk bezig met het perfectioneren van zijn uitvinding. De man is er ook nog niet uit hoeveel zo’n tattoo zal kosten, maar zoekt ondertussen wel al artiesten die de techniek willen leren, zodat ze geluiden kunnen integreren in hun kunstwerken.