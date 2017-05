Bewoners Zandvlietse Hoek niet blij met ‘illegalencentrum’: “Eerst hoogspanningskabels, dan windturbines, nu dit”

Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Berendrecht / Lillo / Zandvliet - In Zandvliet heerst grote ongerustheid over de aangekondigde bouw van een gesloten centrum voor criminele illegalen. “Liever niet in onze achtertuin”, klinkt het bij de omwonenden. “Was er geen plaats midden in de haven, misschien? Criminelen trekken andere criminelen aan.”

In de Zandvlietse Hoek, een gehuchtje net buiten het dorp Zandvliet, is er maandag maar één gespreksonderwerp: het centrum voor illegalen, waarover zondag een beslissing viel in de superministerraad. ...