Waaghals duikt van drone die honderden meters boven de grond zweeft

Een Letse waaghals zorgde vrijdag voor een unieke gebeurtenis in de geschiedenis door als eerste mens ooit een parachutesprong te maken vanop een drone. De man vloog naar een hoogte van 330 meter, dook toen naar beneden en landde even later veilig en wel terug op aarde.

Na zes maanden voorbereiding was het afgelopen vrijdag eindelijk zo ver voor de Letse parachutist Ingus Augstkalns. De onverschrokken waaghals klom eerst op een communicatietoren van 120 meter om daarna nog enkele honderden meters af te leggen met een krachtige drone. Op een hoogte van 330 meter waagde Augstkalns een sprong in de diepte om even later met beide voeten terug op de grond te landen.

Het team achter de indrukwekkende stunt wilde aantonen dat drones in de toekomst niet alleen kunnen worden ingezet voor entertainment , maar ook om mensen te redden en vuurhaarden te bestrijden. “Dit project toont aan dat we klaar zijn voor het serieuzere werk, op vlak van civiele bescherming en bepaalde sportdisciplines”, vertelde Janis Putrams, de ingenieur van het bedrijf die de drone ontwikkelde en op punt stelde.

Skydiver Augstkalns is alvast razend enthousiast over het project en zijn sprong: “We leven in een opwindende tijd. Fantastisch hoe de drone me snel en moeiteloos naar boven tilde. Het is overduidelijk dat het gebruik van drones aan belang zal winnen in ons dagelijks leven.” Hij is er ook van overtuigd dat zijn collega-parachutisten staan te popelen om deze unieke ervaring zelf te beleven.