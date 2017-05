Noord-Korea stuurt “waarschuwing” naar vijanden met video van nieuwe raket die kernkoppen kan dragen

De Noord-Koreaanse staatstelevisie publiceerde maandag beelden van de meest recente lancering van een raket, die in staat zou zijn lange afstanden af te leggen. Deze rakettest zou onder meer een waarschuwing zijn aan het adres van Moon Jae-in, de nieuwe president van Zuid-Korea.

Het geïsoleerde Noord-Korea schepte maandag op met de succesvolle lancering, die werd bijgewoond door leider Kim Jong-un. Volgens de Noord-Koreaanse staatstelevisie was de lancering bedoeld om te testen of de raketten zware kernkoppen over een lange afstand kunnen dragen en waarschuwde Kim Jong-un dat het Amerikaanse vasteland “binnen het bereik ligt om toe te slaan”.

De internationale gemeenschap veroordeelde de nieuwe rakettest. De EU noemde de nieuwe test een “bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid”, terwijl Rusland en China lieten weten ongerust te zijn over de oplopende spanningen. Donald Trump maakte van de nieuwe lancering gebruik om op te roepen tot strengere sancties, nadat hij eerder al dreigde met een militaire interventie. De VN-Veiligheidsraad organiseert dinsdag een spoedvergadering met Noord-Korea als onderwerp.