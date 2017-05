Totterpad laat kinderen de natuur ontdekken

Het gloednieuwe Totterpad van Natuurpunt wil kinderen –met hun ouders in hun kielzog- langs de Grote Nete in Meerhout laten ‘totteren’. Want juist met vallen en opstaan over de natuurlijke paadjes op de Nete-oever en in het broekgebied raken de kinderen vertrouwd met de natuur.

Bovendien biedt het Totterpad veel meer dan een gewone wandeling in een prachtige omgeving. Bernard de bever neemt in feite de kleintjes op sleeptouw. Hij wil uitzoeken wie er rond zijn beverburcht heeft rondgeploeterd en volgt samen met de kinderen de sporen.

Onderweg komen ze nog allerlei avontuurlijke passages tegen. Ze moeten over een smalle boomstam de Grote Nete kruisen, door een groene wilgentunnel hun weg zoeken en over boomstammen lopen. De topper is de meters hoog opgehangen kooi waar de kinderen naartoe kunnen klauteren.