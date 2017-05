BMX’er Elke Vanhoof over leven in de Kempen: “Wonen in de nabijheid van water is zalig”

Elke op de Sas4-toren in Dessel. Foto: Joren De Weerdt Delen

Mail Mol - Veertig seconden. Langer duurt een professionele BMX-wedstrijd zelden. Eén seconde. Zo snel kan het mislopen. ­Elke Vanhoof (25) uit Mol ­tuimelde enkele weken geleden ­halsoverkop uit de race. Op strikt ­doktersbevel doet ze het nu noodgedwongen zes weken kalmer aan. Al is kalm in het geval van de blonde cross­kampioene een relatief begrip. CittA Kempen hangt vijf locaties lang in haar wiel. En het is knap lastig om ­onze beste Belgische BMX’er te volgen. Elke Vanhoof hangt op kop. De bom van Mol schoot als een pijl uit de startblokken. Als eerste gaat de blonde favoriete de bocht in. De overwinning van een Europese wedstrijd in het ­Nederlandse Erp heeft ...