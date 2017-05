Darcis en De Greef sneuvelen in openingsronde dubbelspel in Bordeaux

Steve Darcis en Arthur De Greef zijn maandag op het Challengertoernooi in het Franse Bordeaux (gravel/106.000 euro) uitgeschakeld in de eerste ronde van het dubbelspel.

Het Belgische duo verloor met 7-6 (7/5) en 6-3 van de Australiërs Alex Bolt en Thanasi Kokkinakis. De wedstrijd duurde 1 uur en 23 minuten.

Darcis (ATP 50) en De Greef (ATP 138) treden in Bordeaux ook aan in het enkelspel. In de eerste ronde ontmoet topreekshoofd Darcis de Franse wildcardspeler Laurent Lokoli (ATP 274). De Greef kijkt met Vincent Millot (ATP 159) nog een thuisspeler in de ogen.