‘Pop-upgerechtsdeurwaarders’ binnenkort ook in Antwerpen

Antwerpen - Het kenniscentrum voor gerechtsdeurwaarders (SAM-TES) gaat zijn project van ‘pop-upgerechtsdeurwaarders’ uitbreiden naar Antwerpen. Bij het project, dat voorlopig enkel in Brussel loopt, gaan gerechtsdeurwaarders op vrijwillige basis langs bij organisaties zoals sociale restaurants en buurthuizen om mensen er gratis advies te geven over financiële problemen.

Het kenniscentrum startte in oktober 2015 met de pop-upgerechtsdeurwaarders in het Brusselse sociaal restaurant De Harmonie. Al snel breidde het project uit naar acht organisaties in de hoofdstad. Concreet gaan twee gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders of stagiairs één keer per maand bij de organisaties langs om er vrijwillig en gratis advies te geven aan mensen die met financiële problemen kampen.

Het project kwam er op vraag van de deurwaarders zelf omdat zij dagelijks in contact komen met mensen in financieel kwetsbare situaties en dus een goed beeld hebben van de schuldenproblematiek. “In totaal zetten momenteel al 23 gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders of stagiairs zich voor het project in. Zij hebben allemaal een vaste organisatie toegewezen, want voor het vertrouwen is het belangrijk dat het steeds om dezelfde personen gaat”, zegt Sylvie Vanmaele van het kenniscentrum.

Omdat het project erg succesvol is, zullen binnenkort ook in Antwerpen pop-upgerechtsdeurwaarders te vinden zijn. “Wij werken daarvoor samen met de organisatie Family Justice Center en hopen tegen de zomer bij vier organisaties van start te kunnen gaan. We hebben pas nog bij de gerechtsdeurwaarders uit de regio een oproep gelanceerd”, zegt Vanmaele.

Het kenniscentrum sluit verdere uitbreiding in de toekomst overigens niet uit. “In Limburg zijn er ook gerechtsdeurwaarders die staan te springen om met het project te starten. Maar daar wachten we voorlopig nog mee af, omdat we niet overal tegelijk van start kunnen gaan.”