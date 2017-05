Vader Sergio Herman overleden

Ronnie Herman, de vader van sterrenchef Sergio Herman, is overleden. Dat melden verschillende Nederlandse media. Herman leed al een tijd aan een ernstige vorm van Alzheimer en is 69 jaar geworden.

Ronnie Herman was de vader en de leermeester van Sergio Herman, die altijd benadrukte hoeveel hij van zijn vader leerde. Ronnie maakte van Oud Sluis, dat hij had overgenomen van zijn vader, een bekend en gerenommeerd mosselrestaurant. Het was Sergio die de zaak op zijn beurt van zijn vader overnam en er een restaurant met drie Michelinsterren van maakte. Hij sloot de zaak in 2013. Nu zit er de winkel en en restaurant De Eetboetiek, gerund door Michel, de broer van Sergio Herman.

De vader van Sergio Herman leed aan een ernstige vorm van Alzheimer. "Mijn vader is ziek en dat zal ook niet verbeteren. Dat is niet fijn, maar dat is het leven. Zijn ziekte heeft me een tijdje depressief gemaakt", zei de bekende kok daarover enkele jaren geleden in een interview met 'Telefacts'. Hij bleef ook altijd benadrukken hoeveel hij van zijn vader leerde. AIRrepublic, zijn tweede restaurant in Cadzand dat afgelopen jaar de deuren opende, is zelfs bedoeld als ode aan de keuken van zijn vader. "Pa is het waard dat ik dit doe. Hij is de grondlegger van wie ik ben", zei Sergio toen hij de plannen van het restaurant aankondigde.

Op Instagram deelde Sergio Herman een emotionele foto van zijn vrouw Ellemieke die zijn moeder omhelst. "De twee sterkste en mooiste moeders die ik ken", schreef hij bij de foto, waarop heel wat mensen hun steun betuigden. Het is het tweede persoonlijke drama voor Herman op korte tijd: begin maart verloren hij en Ellemieke hun ongeboren zoontje.