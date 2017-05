Dieven willen fonkelnieuwe auto’s stelen maar slaan op de vlucht

De daders klauterden via een ruitje in de rolpoort naar binnen Foto: Theo Derkinderen

Mechelen - Inbrekers hebben het afgelopen weekend toegeslagen bij Nissan-garage Leo Peeters aan de Jubellaan in Mechelen. Ze drongen de showroom binnen en gingen op zoek naar de sleutels van nieuwe auto’s èn van de toegangspoort van de parking.

De inbraak gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. De daders maakten een opening in een rolpoort van de garage en drongen de showroom binnen. Daar gingen ze op zoek naar de sleutels van de nieuwe auto’s die op de afgesloten parking achter de garage stonden. “Maar ook het inbraakalarm trad in werking. Ik ben onmiddellijk naar daar gereden en zag in eerste instantie niets verdachts. Ik dacht aanvankelijk zelfs dat het om een loos alarm ging. Tot ik aan de receptie merkte dat er iemand gezocht had naar sleutels”, zegt after-salesmanager Stijn Hendrickx.

Even later werd ook de opening in de rolpoort duidelijk. Wellicht hebben de daders de vlucht genomen toen Stijn aan de garage arriveerde. “Er is één sleutel verdwenen: die van een hangslot. Maar niet het slot dat gebruikt wordt om de poort van onze parking af te sluiten.”

De daders hebben wel eerst poolshoogte genomen op die parking en klauterden daarvoor over de omheining. Uiteindelijk zijn ze dus zonder buit afgedropen.