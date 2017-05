Auto schept fietsers op: twee doden en twee zwaargewonden

Kasterlee - In Kasterlee zijn maandagnamiddag bij een zwaar ongeval twee doden en twee zwaargewonden gevallen.

Een groep fietsers wilde ter hoogte van het kruispunt van de Turnhoutsebaan en Kleinrees de weg oversteken. Ze werden opgeschept door een auto met Nederlandse nummerplaat.

Vier fietsen lagen verspreid over de baan. Twee mensen overleefden de klap niet, twee anderen raakten zwaargewond.

“Zowel de MUG, de brandweer en psychosociale diensten zijn ter plaatse om eerste hulp toe te dienen aan alle betrokkenen”, laat waarnemend burgemeester Mies Meus (CD&V) weten aan onze redactie.

De gemeente vraagt aan de mensen om de omgeving van het ongeval te vermijden. De weg is volledig afgesloten. Het verkeer vanuit Turnhout naar Kasterlee of Geel wordt gevraagd om te rijden via Retie (E34), vanuit Geel naar Turnhout is er een lokale omleiding langs Retie en Lichtaart.