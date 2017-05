Winnaar songfestival covert ‘City Lights’ van Blanche

Salvador Sobral, de Portugees die afgetekend het Eurovisiesongfestival in Kiev won met ‘Amar pelos dois’, is duidelijk een grote fan van ‘City Lights’, het nummer van de Belgische Blanche. Sobral en zijn zus Luisa maakten een akoestische versie.

Van outsider klom Portugal langzaam maar zeker naar de overwinning op het Eurovisiesongfestival. Salvador Sobral veroverde met zijn looks en zangstijl de harten van het publiek.

In afwachting van de eindoverwinning brachten de Portugese winnaar en zijn zus - die ook te horen was zaterdagavond - een eigen versie van ‘City Lights’, ‘het prachtige nummer van Blanche’, aldus broer en zus op Facebook.

Sobral

Salvador Sobral groeide op in Lissabon en studeerde er eerst psychologie, om vervolgens in Barcelona muziek te volgen. Zijn uitstekende Engels (niet evident voor een Portugees) dankt hij aan de periode dat hij in de Verenigde Staten woonde. In 2009 werd hij zevende in het Portugese Idolos. Vorig jaar kwam zijn eerste album ‘Excuse me’ uit.

Met het sobere en jazzy ‘Amar pelos dois’ was hij een uitschieter tussen alle elektrodeuntjes en bombastische kitsch op het Songfestival.