Zes minderjarigen opgepakt voor overvallen

Ranst - De politiezone ZaRa (Zandhoven, Ranst) heeft in totaal zes minderjarige verdachten kunnen arresteren die tijdens de paasvakantie verscheidene gewelddadige feiten hadden gepleegd. Ze werden ter beschikking gesteld van de jeugdrechter.

Begin april kwam er rond 9u ’s morgens een gemaskerde man een dagbladhandel op het Torenplein in Oelegem binnengewandeld. Gewapend met een mes had hij het gemunt op de inhoud van de kassa. Maar dat was buiten de zaakvoerster gerekend. Zij begon luid te roepen, waardoor de verbouwereerde overvaller het op een lopen zette. De lokale recherche startte een onderzoek en gebruikte daarvoor onder andere de videobeelden die tijdens de poging tot overval werden gemaakt. Ze kon onlangs twee minderjarige verdachten oppakken die voor de feiten in aanmerking komen. Ze werden ter beschikking gesteld van de jeugdrechter.

Handtasdiefstal

Een week na die poging tot overval in Oelegem, op 12 april, wandelde er een vrouw van 70 door de Dorpsstraat in Ranst. Ze werd langs achter aangevallen door een man die haar handtas wilde afrukken. De handtas viel daarbij op de grond en de dame wilde verhinderen dat de overvaller ermee aan de haal kon gaan door erop te gaan staan. Daarop kreeg ze een duw, ze viel op de grond en raakte lichtgewond. De dader griste de handtas mee en sprong in een auto die hem oppikte. Ook die overval werd deze maand opgehelderd: de politie pakte vier minderjarigen op die niet in het Antwerpse verblijven. Ook zij werden voor de jeugdrechter geleid. Een van de minderjarige daders had de auto van zijn vader geleend om er zijn compagnon mee op te pikken.

Danny Dewulf, politiewoordvoerder van de zone ZaRa, bevestigt de arrestaties. Hij benadrukt dat het gros van de diefstallen met geweld in de zone wordt opgelost en verwijst daarbij ook naar de recentelijk opgeloste overval op discounter Big Bazar in de Langestraat in Zandhoven. Daarbij bleek een medewerkster informatie te hebben doorgespeeld aan anderen, om zo een overval op poten te kunnen zetten. In dat dossier werden twee mannen en een vrouw opgepakt.