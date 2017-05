Chocolademarkt slachtoffer van toenemende onrust in Ivoorkust

De toenemende onrust in Ivoorkust, waar soldaten aan het muiten zijn geslagen, dreigt ook de chocolademarkt aan te tasten. De prijs van cacaobonen schiet de hoogte in, tot het hoogste peil in anderhalve maand. Ivoorkust is de belangrijkste producent van cacao ter wereld en levert zowat 40 procent van de bonen wereldwijd.

Dit weekend waren er nog gesprekken tussen de legerleiding en de muitende soldaten, die meer loon vragen, maar een oplossing werd niet gevonden. Maandag duurt de onrust voort. Na Bouaké in het centrum van het land zijn er nu ook berichten over schoten in Abidjan, de economische hoofdstad van het land.

Als gevolg steeg de prijs van cacaobonen maandag in Londen opnieuw met 3,6 procent, tot 1.626 Britse pond per ton. Ook de jongste dagen was er al een prijsstijging met meer dan 7 procent - de snelste toename in vijf jaar. De prijs voor cacao stond voor de opstand wel op het laagste niveau in jaren, wat mee aan de basis lag van de problemen met de begroting en het geldtekort voor het leger. Cacao is het belangrijkste exportproduct van Ivoorkust.