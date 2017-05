Nathan Van Hooydonck maakt debuut bij BMC in Ronde van Luxemburg

Nathan Van Hooydonck zal in de Ronde van Luxemburg (31-05 tot 4 juni) zijn debuut maken voor WorldTour-ploeg BMC. De 21-jarige neef van Edwig Van Hooydonck reed de voorbije jaren in de beloftenploeg van BMC, maar maakt nu de overstap naar de grote jongens.

“In plaats van hem al van in het begin van het seizoen aan onze selectie toe te voegen, wilden we Van Hooydonck nog een beetje tijd geven om te groeien. Nu voelen we dat het moment gekomen is om hem te verwelkomen bij BMC”, legt General Manager Jim Ochowicz uit. “Van Hooydonck heeft zijn geweldig talent getoond in de twee jaar die hij deel uitmaakte van BMC Development Team. Zo werd hij Belgisch beloftenkampioen en behaalde hij meermaals het podium in eendagskoersen en rittenwedstrijden.”

“Ik kan mijn enthousiasme amper onder woorden brengen”, reageert Van Hooydonck zelf. “Dit was het doel waarvoor ik al heel mijn leven heb gewerkt. Het is een droom die uitkomt. Bij BMC kom ik bij de beste renners in de WorldTour terecht, ik ga dus mijn ogen en oren goed de kost geven.”

Van Hooydonck wordt de vijfde Belg in loondienst bij BMC naast Greg Van Avermaet, Ben Hermans, Dylan Teuns en Loïc Vliegen.