Deze vrouw viel bijna zeventig kilo af dankzij deze trucjes

Na haar zwangerschap woog de Amerikaanse Kassidy Linde (26) 117 kilogram. Hoe meer haar gewicht de hoogte in ging, hoe lager haar zelfvertrouwen werd en dus besloot ze er iets aan te doen. Op anderhalf jaar later verloor ze bijna de helft van haar kilo's en voelt ze zich beter dan ooit. Om dat te bereiken, paste ze zes trucjes toe.

De inspiratie om iets aan zichzelf te doen, haalde Kassidy Linde uit haar dochtertje Harley. "Ik wou dat ze naar me kon opkijken", vertelt ze. Dus vloog alle fastfood de koelkast uit en begon ze te fitnessen. Na anderhalf jaar is ze heel wat overtollige kilo's kwijt en voelt ze zich fitter dan ooit. Dankzij haar inspirerende verhaal telt ze ondertussen meer dan 10.000 volgers op Instagram en ze wil daarom graag anderen aanmoedigen met deze zes tips.

Drink heel veel water

"Ik zocht niet langer uitvluchten en begon 3 liter water per dag te drinken." Dat komt ongeveer neer op 16 glazen per dag.

Hou het dieet heel eenvoudig

Ze eet voornamelijk kip, tonijn, kalkoen, fruit, groenten en volkoren prodcuten, maar ze noemt het zelf niet graag een dieet. "Dat is waar het verschil tussen een dieet en een levensstijl ligt. Indien dit een dieet was, dan zou ik volkomen mislukt zijn. Omdat dit een levensstijl is, pik ik telkens gewoon de draad weer op en blijf doorgaan. Het gaat niet vlot en is niet makkelijk. Soms heb je al eens een maandje ertussenuit nodig of wil je eens valsspelen met een bepaalde maaltijd."

Tel geen calorieën

"Ik heb het gevoel dat ik weet wat mijn lichaam nodig heeft en daar eet ik ook naar. Het tellen van calorieën zou me sneller resultaat opleveren, maar ik zou er te veel stress door krijgen." Ze probeert dus gewoon zo gezond mogelijk te eten en eenmaal ze het gevoel heeft verzadigd te zijn, stopt ze ook.

Bereid elke week je maaltijden voor

Iedere zondag gaat ze aan de slag om maaltijden voor de hele week te bereiden. Meestal gaat het om kip met rijst en groenten. Hoewel het soms repetitief kan zijn, houdt ze er toch aan vast.

Hou je aan een schema

Zelfs als ze geen zin heeft om naar de fitness te gaan, houdt ze zich toch aan haar schema van vijf keer trainen per week. De resultaten zorgen ervoor dat ze blijft gaan, maar dat was in het begin moeilijk. "Je zult in het begin naar de weegschaal blijven staren en jezelf afvragen waar de resultaten blijven van al dat harde werk, maar eenmaal je de veranderingen begint te zien, werkt het verslavend."

Hou de veranderingen bij

De foto's van haar lichaam deelt ze op Instagram om zo een visuele motivator te blijven hebben. "Mijn volgers realiseren zich niet dat ze mij even hard motiveren als ik hen", zegt ze. "Jezelf zo kwetsbaar opstellen voor duizenden mensen maakt dat je alles geeft en altijd je best doet."